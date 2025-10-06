Белая осень: в каких регионах России уже выпал первый снег. Фото, видео

В конце сентября на севере Западной Сибири наблюдались сильные ветра. Причиной этому стали значительные различия атмосферного давления. В результате на мысе Желания, расположенном на севере Ямала, скорость порывов ветра достигала 30 метров в секунду, а на мысе Стерлигова в северной части Таймыра — до 23 метров в секунду В Норильске, где проходил теплый фронт циклона, в воскресенье и в ночь на 29 сентября наблюдался снегопад, в результате чего утром образовался снежный покров толщиной до трех сантиметров. По прогнозам, в течение ближайших суток центр циклона переместится на восток Таймыра, осадки в виде снега сохранятся на севере Западной Сибири, а температура воздуха приблизится к климатической норме.