Белая осень: в каких регионах России уже выпал первый снег. Фото, видео

В Иркутской области сильный снегопад в понедельник, 6 октября, привел к перебоям с электричеством. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, на автодорогах введены ограничения для движения большегрузов и автобусов. В Иркутском районе без электроснабжения остались восемь населенных пунктов и девять садоводческих товариществ, что в сумме затронуло 2156 домов и 8404 человека.

В российских регионах уже выпал первый снег.

Кроме того, аварийное отключение света произошло в Правобережном округе Иркутска, где его лишены 2723 частных дома. Энергетики также фиксируют локальные отключения в городе Шелехове и Шелеховском районе. Где еще уже успел выпасть снег — в материале URA.RU.

Хабаровский край.

В Хабаровском крае уже лепят снеговиковФото: telegram-канал «Избирательная комиссия Хабаровского края».

В Охотском районе Хабаровского края 6 октября осень резко сменилась зимой. Ночью село Арка замело первым снегом, сменившим яркие краски тайги на белое покрывало. Снег заставил детей выбежать на улицу и лепить снеговиков.

Новосибирская область.

В Новосибирске 5 октября был мокрый снег и температура около нуля. Как сообщали жители, снегопад начался днем ранее, 4 октября, в Северном районе области.

Камчатку тоже завалило снегом накануне. Об этом писали местные жители в соцсетях, публикуя зимние кадры.

Кемеровская область.

В Кемеровской области первый снегопад 4 октября привел к ухудшению дорожной обстановки. Образовавшийся гололед и снизившаяся видимость стали причиной роста числа ДТП. Зафиксированы инциденты недалеко от села Силино, где автобус попал в занос и развернуло, а также в Шерегеше, где столкнулись легковой автомобиль и автобус.

Республика Тыва.

Снег выпал в ТуранеФото: telegram-канал «Сибирский Экспресс».

В Тыве снегопад 4 октября обрушился на небольшой город Туран. Об этом сообщают местные паблики. Город находится к северу от Кызыла.

Красноярский край.

В Красноярском крае также в ночь на 4 октября выплат первый снег. Осадки были слабыми, но все равно удивили местных жителей.

Амурская область.

В городах Амурской области выпал первый осенний снег 4 октября. В населенных пунктах Тында и Сковородино образовались значительные снежные заносы, что стало неожиданностью для местных жителей. В связи с усилением ветра и интенсивными осадками в регионе был объявлен желтый уровень метеорологической опасности.

Западная Сибирь.

В Западной Сибири снег выпал еще 29 сентябряФото: telegram-канал «Погода с Татьяной Поздняковой».

В конце сентября на севере Западной Сибири наблюдались сильные ветра. Причиной этому стали значительные различия атмосферного давления. В результате на мысе Желания, расположенном на севере Ямала, скорость порывов ветра достигала 30 метров в секунду, а на мысе Стерлигова в северной части Таймыра — до 23 метров в секунду В Норильске, где проходил теплый фронт циклона, в воскресенье и в ночь на 29 сентября наблюдался снегопад, в результате чего утром образовался снежный покров толщиной до трех сантиметров. По прогнозам, в течение ближайших суток центр циклона переместится на восток Таймыра, осадки в виде снега сохранятся на севере Западной Сибири, а температура воздуха приблизится к климатической норме.

Оренбургская область.

Жители Гайского муниципального округа публиковали в конце сентября видеозаписи, запечатлевшие первый снег. Официальный telegram-канал администрации округа также разместил записи, на которых видны сентябрьские снегопады.

Свердловская и Челябинская области.

В Свердловской и Челябинской областях первый снег выпал еще 28 сентября. Жители регионов публиковали красивые кадры в своих соцсетях.

