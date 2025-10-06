Власти Самары намерены продлить метро до Волгаря

Развитие метрополитена остается приоритетом для властей Самары, как указано в Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года. Этот документ вынесен на общественные обсуждения.
Одной из задач, прописанных в Стратегии, является улучшение общественного транспорта. Для достижения этой цели власти предлагают реализовать проекты, такие как «Инфраструктура для общественного транспорта», «Речной пассажирский транспорт», «Интеллектуальная мобильность» и «Развитие метрополитена».
В проекте выделены два ключевых мероприятия. Первое — завершение первой линии метро и станции «Театральная». Второе — разработка планов по продлению первой линии и созданию новых.
Станция «Театральная» станет завершающим элементом первой линии самарского метро. Сроки ее ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, а в конце 2023 года строительство было временно приостановлено. Тем не менее, на объекте произошел ожидаемый прогресс: завершена проходка левого перегонного тоннеля, а в мае рабочие начали прокладку второго тоннеля, который планируют завершить к концу 2025 года. Полностью все работы планируется завершить в 2027 году.
Конкретные направления для развития в этом пункте не указаны, но в числе приоритетных проектов для Железнодорожного района говорится о строительстве магистрали «Центральная» и продлении метро в сторону микрорайона Волгарь.
В то же время, в начале 2025 года губернатор Вячеслав Федорищев сделал громкое заявление о том, что развитие метро не будет продолжено. Он объяснил свою позицию тем, что самарский метрополитен недостаточно загружен, фрагментирован и не соответствует задачам по оптимальному распределению транспортных потоков.