Власти Самары намерены продлить метро до Волгаря

Станция «Театральная» станет завершающим элементом первой линии самарского метро. Сроки ее ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, а в конце 2023 года строительство было временно приостановлено. Тем не менее, на объекте произошел ожидаемый прогресс: завершена проходка левого перегонного тоннеля, а в мае рабочие начали прокладку второго тоннеля, который планируют завершить к концу 2025 года. Полностью все работы планируется завершить в 2027 году.