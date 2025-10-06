В Красноярском крае не подтвердили сигнал телефонов пропавшей семьи

КРАСНОЯРСК, 6 окт — РИА Новости. Информация о зафиксированном сигнале телефонов пропавшей в походе семьи в Красноярском крае не подтверждается, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
«Информация о зафиксированном сигнале мобильного телефона не подтверждается», — сказала Чооду, комментируя сообщения некоторых Telegram-каналов о якобы зафиксированном сигнале возле горы Буратинка.
Также Чооду рассказала РИА Новости, что в настоящее время в местности, где пропала семья, идет снег, что не позволяет выпустить в небо воздушный транспорт. Сейчас в штаб по поиску требуются спальники, раскладушки, печки для обогрева и автомобили, которые могли бы постоянно перевозить людей.
По данным красноярского отделения «ЛизаАлерт», планируется использование акустического излучателя для трансляции сообщений для потерявшихся. Оборудование с собой привезла группа поисковиков «ЛизаАлерт» из Москвы.
МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов.
В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.
К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через 3 — 3,5 часа. На поисках работают свыше 350 человек. На помощь прибыли добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из соседних регионов.
В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. Наземная группа поисковиков за время поисков прошла 129 квадратных километров лесного массива, 96 километров лесных дорог, также обследован 101 квадратный километр с воздуха.