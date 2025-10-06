Уральские школьники завоевали награды соревнований по ракетомоделированию

Ученики центра дополнительного образования из Свердловской области достойно выступили и завоевали награды соревнований по ракетомодельному спорту, которые проходили на космодроме Байконур. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», сообщили в управлении образования администрации Артинского городского округа.
Участники демонстрировали свое мастерство в запуске моделей ракет различных классов, каждый из которых требовал от спортсменов не только точности и аккуратности, но и глубоких знаний в области аэродинамики и конструирования. Команда Свердловской области стала победителем в классе моделей ракет S 9А, заняла второе место в классах моделей ракет S 3А и завоевала бронзу в классе S 4А. В общекомандном зачете сборная команда региона заняла третье место.
Помимо спортивных достижений, участники получили возможность обменяться знаниями и идеями, а также познакомиться с уникальными достопримечательностями космодрома Байконур. В рамках программы соревнований была организована увлекательная экскурсия по этому историческому месту. Кульминацией пребывания на Байконуре юных спортсменов стал запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32».
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.