Уральские школьники завоевали награды соревнований по ракетомоделированию

Участники демонстрировали свое мастерство в запуске моделей ракет различных классов, каждый из которых требовал от спортсменов не только точности и аккуратности, но и глубоких знаний в области аэродинамики и конструирования. Команда Свердловской области стала победителем в классе моделей ракет S 9А, заняла второе место в классах моделей ракет S 3А и завоевала бронзу в классе S 4А. В общекомандном зачете сборная команда региона заняла третье место.