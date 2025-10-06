На Украине сообщили, что военкомы вернули хозяевам «мобилизованного» кота

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) вернули хозяевам кота, которого «мобилизовали» на улице, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Ранее в соцсетях появилось видео, как люди в военной форме похищают животное, которое гуляло возле забора. Они схватили питомца и увезли с собой в автомобиле.
Такие действия военкомов похожи на методы, применяемые ТЦК по отношению к мужчинам на Украине. После исчезновения животного в Киевской области его хозяйка изучила записи видеонаблюдения и обратилась в полицию.
«Военкомы в Киевской области вернули хозяевам “мобилизованного” кота», — отмечается в публикации.
Напомним, в январе сообщалось, что в городе Ирпень Киевской области волонтёры вызволили из квартиры кота, хозяина которой сотрудники ТЦК насильно мобилизовали на улице. Военкомы не разрешили мужчине передать знакомым ключи от жилища, чтобы те смогли присмотреть за питомцем. Животное провело дома без воды шесть дней.