На Украине сообщили, что военкомы вернули хозяевам «мобилизованного» кота

Напомним, в январе сообщалось, что в городе Ирпень Киевской области волонтёры вызволили из квартиры кота, хозяина которой сотрудники ТЦК насильно мобилизовали на улице. Военкомы не разрешили мужчине передать знакомым ключи от жилища, чтобы те смогли присмотреть за питомцем. Животное провело дома без воды шесть дней.