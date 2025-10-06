Ричмонд
В Британии увеличилось число 90-летних пенсионеров, употребляющих кокаин

За год за медицинской помощью после употребления кокаина обратились 723 пенсионера в возрасте от 75 лет.

В Великобритании увеличилось число пенсионеров, употребляющих кокаин, с марта 2024 года по март 2025 года за медицинской помощью из-за наркотиков обратились 723 пенсионера от 75 лет, пишет The Sun со ссылкой на статистический отчет британской службы здравоохранения.

Уточняется, что среди них — восемь человек в возрасте от 90 до 99 лет.

156 пациентов из 723 лечились от длительной зависимости, остальные — нуждались в помощи при абстинентном синдроме, депрессии или психозе, которые были вызваны употреблением кокаина.

«Некоторые пожилые люди экспериментируют с кокаином, потому что у них больше свободных средств, меньше обязанностей и больше свободного времени. Другие могут использовать его как способ справиться с одиночеством, тяжелой утратой или проблемами с психическим здоровьем, которые могут возникнуть в пожилом возрасте», — рассказал эксперт по наркозависимости из Центра лечения наркомании в Великобритании (UKAT) Захин Ахмед.

Согласно отчету, всего в стране от наркозависимости страдают 23 644 человека.

Ранее стало известно, что баскетболисту из США грозит смертная казнь в Индонезии за жвачку с коноплей.