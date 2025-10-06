В Британии увеличилось число 90-летних пенсионеров, употребляющих кокаин

«Некоторые пожилые люди экспериментируют с кокаином, потому что у них больше свободных средств, меньше обязанностей и больше свободного времени. Другие могут использовать его как способ справиться с одиночеством, тяжелой утратой или проблемами с психическим здоровьем, которые могут возникнуть в пожилом возрасте», — рассказал эксперт по наркозависимости из Центра лечения наркомании в Великобритании (UKAT) Захин Ахмед.