Обвиненный в расизме капитан «Краснодара» готов пройти детектор лжи

Эдуард Сперцян заявил о готовности доказать свою правоту в конфликте с игроком «Ахмата» Усманом Ндонгом любыми способами.

Капитан ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян прокомментировал конфликт с участием игрока «Ахмата» Усмана Ндонга и заявил о готовности доказать свою правоту даже посредством полиграфа. Об этом футболист рассказал в своем Telegram-канале.

«Готов доказать свою правоту любыми способами — смотрите камеры, читайте по губам, полиграф — нет проблем. Я уверен в себе, в своих словах и знаю, что я этого не говорил», — сказал Сперцян.

Капитан «быков» назвал обвинения неприемлемыми и добавил, что никогда не позволил бы себе таких слов в адрес кого-либо. Все происходящее, по его мнению, «похоже на какой-то цирк».

Напомним, что игра «Краснодара» с «Ахматом» состоялась в рамках 11-го тура РПЛ 4 октября. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «быков». Инцидент произошел на 81-й минуте матча. ФК «Ахмат» настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами Российского футбольного союза.