В Нижнекамске тепло подано во все дома и социальные объекты

В Нижнекамске завершается запуск отопления в многоквартирных домах и социальных учреждениях города. По информации заместителя главы района Александра Умникова, к 7 часам утра тепло уже поступило во все жилые дома.

Александр Умников сообщил, что отопление включено во всех детских садах и в основной части социальных объектов города. Он добавил, что специалисты сейчас проводят наладочные работы, а горячее водоснабжение восстановлено в 875 домах.

«В оставшихся домах продолжаются завершающие работы: обеспечивается надежная подача горячей воды на зимний период и проводится замена теплообменного оборудования в трех центральных тепловых пунктах, — отметил Умников. — Бригады трудятся круглосуточно, чтобы как можно быстрее доставить такие важные услуги, как горячая вода, до каждой квартиры».

Напомним, что в прошлом году Нижнекамск стал последним городом Татарстана, где было завершено подключение жилых домов к отоплению.