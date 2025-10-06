В Нижнекамске тепло подано во все дома и социальные объекты

Александр Умников сообщил, что отопление включено во всех детских садах и в основной части социальных объектов города. Он добавил, что специалисты сейчас проводят наладочные работы, а горячее водоснабжение восстановлено в 875 домах.
«В оставшихся домах продолжаются завершающие работы: обеспечивается надежная подача горячей воды на зимний период и проводится замена теплообменного оборудования в трех центральных тепловых пунктах, — отметил Умников. — Бригады трудятся круглосуточно, чтобы как можно быстрее доставить такие важные услуги, как горячая вода, до каждой квартиры».
Напомним, что в прошлом году Нижнекамск стал последним городом Татарстана, где было завершено подключение жилых домов к отоплению.