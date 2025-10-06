Житель Тайшета выиграл в лотерею два миллиона рублей

Если вы приобрели билет моментальных лотерей, то их можно проверить сразу после покупки. Розыгрыши тиражных лотерей проводятся каждый день или неделю. Если ваш выигрыш не превышает 15 тысяч рублей, вы можете получить его в почтовом отделении.