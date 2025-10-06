Житель Тайшета выиграл в лотерею два миллиона рублей. Счастливчик купил билет всего за 100 рублей в почтовом отделении. Как сообщает Тайшет24 со ссылкой на пресс-службу Почты России, это самый крупных выигрыш в Иркутской области за 2025 год.
— С начала года ещё 13 жителей Приангарья после визита на почту стали богаче, но на миллион рублей каждый, — прокомментировали в Почте России.
Если вы приобрели билет моментальных лотерей, то их можно проверить сразу после покупки. Розыгрыши тиражных лотерей проводятся каждый день или неделю. Если ваш выигрыш не превышает 15 тысяч рублей, вы можете получить его в почтовом отделении.
