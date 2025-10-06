Гендиректор предупредил о ремонтах на БелАЭС

Генеральный директор предприятия «Белорусская атомная станция» Сергей Бобович в эфире телеканала СТВ предупредил о ремонтах на БелАЭС.
— Мы рассчитываем, что в середине следующего месяца, в ноябре, у нас на планово-предупредительный ремонт уйдет блок номер два, — проинформировал гендиректор Белорусской АЭС.
По словам Бобовича, это будет второй планово-предупредительный ремонт, в него уйдут до конца 2025 года. Вместе с тем генеральный директор уточнил, что немного зайдут в январь, а потом второй блок будет включен в сеть.
— За это время прежде всего сделаем частично замену топлива. То есть практически четверть топлива у нас идет под замену. И дальше мы будем находиться в состоянии нормальной работы, — пояснил Сергей Бобович.
Генеральный директор сообщил: при учете того, что считается 12-месячный цикл, «порядка 11 месяцев будем находиться на нагрузке». Он заявил, что, вероятно, неделю-две после того, как в эксплуатацию будет включен второй блок БелАЭС, в капитальный ремонт, который является уже четвертым, уйдет первый блок.
