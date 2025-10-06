Ричмонд
Вылеты из Самары в Сочи задержали утром 6 октября

Несколько вылетов из Самары задержали после утренней опасности атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области поздней ночью в понедельник, 6 октября, объявили угрозу атаки БПЛА. Ее сняли спустя почти 7 часов, однако некоторые авиарейсы до сих пор в статусе «задержан».

Судя по онлайн-расписанию на сайте Международного аэропорта «Курумоч», на данный момент задержаны два авиарейса до Сочи. Самолеты должны были вылететь днем, но время отправления перенесли на вечер. О причинах задержки и переноса не сообщается.

Напомним, также во время действия угрозы опасности атаки беспилотников в регионе могут наблюдаться перебои в работе мобильной связи. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

