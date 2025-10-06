Вылеты из Самары в Сочи задержали утром 6 октября

В Самарской области поздней ночью в понедельник, 6 октября, объявили угрозу атаки БПЛА. Ее сняли спустя почти 7 часов, однако некоторые авиарейсы до сих пор в статусе «задержан».
Судя по онлайн-расписанию на сайте Международного аэропорта «Курумоч», на данный момент задержаны два авиарейса до Сочи. Самолеты должны были вылететь днем, но время отправления перенесли на вечер. О причинах задержки и переноса не сообщается.
Напомним, также во время действия угрозы опасности атаки беспилотников в регионе могут наблюдаться перебои в работе мобильной связи. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше