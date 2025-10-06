В России предложили отменить плату на парковках для мотоциклистов

Как пояснил парламентарий, его позиция основана на многочисленных обращениях от мотоциклистов. По их мнению, взимание платы за парковку мотоцикла несправедливо, поскольку такой транспорт не только занимает значительно меньше места, но и снижает нагрузку на дорожную инфраструктуру. Кроме того, мотоциклы не способствуют образованию пробок и облегчают работу дорожных и коммунальных служб.