Гости фестиваля «Наука 0+» попробуют «квантовый» попкорн

Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Он пройдет здесь 10−12 октября на более чем 100 площадках. Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная», в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.