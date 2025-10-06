Гости фестиваля «Наука 0+» попробуют «квантовый» попкорн

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Организаторы международного фестиваля «Наука 0+», который пройдет в Москве 10−12 октября, приготовят для гостей «квантовый» попкорн, с помощью которого расскажут о подобных превращениях веществ, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
«Каков на вкус “квантовый” попкорн? Гости интерактивной экспозиции Российского научного фонда (РНФ) в Фундаментальной библиотеке МГУ попробуют угощение и одновременно узнают, как ученые объясняют такие превращения вещества», — сказали корреспонденту ТАСС в дирекции фестиваля.
РНФ оказывает поддержку ведущим исследователям России, которые на площадке фестиваля выступят гидами в мир науки. Они покажут фильтр для воды на основе светящихся бактерий, биореактор с водорослями и пистолет, заживляющий раны. Представители фонда также пригласят гостей поучаствовать в квестах и посетить ИИ-фотозону.
«Продумывая экспозицию РНФ, мы руководствовались не только желанием поделиться лучшими научно-популярными проектами фонда и значимыми результатами наших грантополучателей, которые действительно впечатляют. В первую очередь, нам хотелось представить науку ярко, понятно и доступно для каждого гостя фестиваля, сделать его не зрителем, а активным участником происходящего, поэтому мы подготовили выставку необычных исследовательских объектов “Посмотри и потрогай”, увлекательные мастер-классы, большую раскраску для самых маленьких исследователей и откроем станцию с “квантовым” попкорном», — отметил заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов, чьи слова приводятся в сообщении.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Он пройдет здесь 10−12 октября на более чем 100 площадках. Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная», в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.
Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер». Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки». Инновационный партнер — Сибур.
ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.