На дорогах Минской области за выходные задержано около 20 нетрезвых водителей

Кроме того, 448 уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, лица, использующие СПМ) привлечены к административной ответственности, из них 90 находились в нетрезвом состоянии и были изъяты с проезжей части, 156 не были обозначены световозвращающими элементами.