На дорогах Минской области за выходные задержано около 20 нетрезвых водителей

За минувшие выходные в Минской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники областной ГАИ выявили 1512 нарушений со стороны участников дорожного движения. Так, было задержано 17 нетрезвых водителей, пресечено 53 факта управления транспортным средствами лицами, не имеющими права управления, выявлено 53 нарушения скоростного режима, 44 водителя пренебрегли правилами безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров.
К административной ответственности привлечены 20 водителей мототранспорта, из которых 2 не имели права управления. 2 единицы мототехники изъято и помещено на охраняемую стоянку.
Кроме того, 448 уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, лица, использующие СПМ) привлечены к административной ответственности, из них 90 находились в нетрезвом состоянии и были изъяты с проезжей части, 156 не были обозначены световозвращающими элементами.