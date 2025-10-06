В Нижнем Новгороде запустили семейный турмаршрут «Путь познания»

Новый семейный туристический маршрут «Путь познания» запустили 4 октября в Нижнем Новгороде в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Мы рады представить новый увлекательный семейный туристический маршрут по Нижнему Новгороду от наших талисманов — озорного олененка НиНо и мудрого дятла Гора. Этот проект позволит жителям и гостям нашего города ознакомиться с историей, культурой и достопримечательностями Нижнего Новгорода в игровой форме, сохранив яркие впечатления и теплые воспоминания», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Как пояснили авторы маршрута, чтобы стать участником квеста, необходимо получить задание от талисманов в туристско-информационном центре на территории Нижегородского кремля. Во время путешествия по маршруту надо выполнять задания, делать фотографии на каждой площадке и собрать девять печатей. Кроме того, участники смогут узнать историю появления фуникулера и даже прокатиться на нем. В финале всех испытаний победители получат сертификаты и памятные призы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.