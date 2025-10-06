В Нижнем Новгороде запустили семейный турмаршрут «Путь познания»

Как пояснили авторы маршрута, чтобы стать участником квеста, необходимо получить задание от талисманов в туристско-информационном центре на территории Нижегородского кремля. Во время путешествия по маршруту надо выполнять задания, делать фотографии на каждой площадке и собрать девять печатей. Кроме того, участники смогут узнать историю появления фуникулера и даже прокатиться на нем. В финале всех испытаний победители получат сертификаты и памятные призы.