Подростка изнасиловали средь бела дня в центре британского города

Девушку-подростка изнасиловали средь бела дня в британском городке Хассокс в Западном Суссексе, полиция пытается найти виновных, пишет The Sun.
«Мы поддерживаем жертву и активно проводим детальное расследование, которое включает в себя просмотр записей с камер видеонаблюдения и обход домов», — заявила изданию детектив Дебби Берч.
По ее словам, в городе увеличено присутствие правоохранителей, силовики круглосуточно патрулируют улицы.
Берч призывает очевидцев обратиться в полицию и помочь расследованию.
Местные жители предполагают, что на 17-летнюю девушку могли напасть мигранты, которых власти бесплатно расселяют в отелях по всей Британии.
Ранее неизвестные изнасиловали женщину на кладбище в центре британского города.