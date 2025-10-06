Ричмонд
Подростка изнасиловали средь бела дня в центре британского города

Местные жители предполагают, что это могли быть мигранты.

Источник: Аргументы и факты

Девушку-подростка изнасиловали средь бела дня в британском городке Хассокс в Западном Суссексе, полиция пытается найти виновных, пишет The Sun.

«Мы поддерживаем жертву и активно проводим детальное расследование, которое включает в себя просмотр записей с камер видеонаблюдения и обход домов», — заявила изданию детектив Дебби Берч.

По ее словам, в городе увеличено присутствие правоохранителей, силовики круглосуточно патрулируют улицы.

Берч призывает очевидцев обратиться в полицию и помочь расследованию.

Местные жители предполагают, что на 17-летнюю девушку могли напасть мигранты, которых власти бесплатно расселяют в отелях по всей Британии.

Ранее неизвестные изнасиловали женщину на кладбище в центре британского города.