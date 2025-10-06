Овчинский: в ТиНАО с начала реализации реновации построили девять домов

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы с момента начала программы реновации было построено девять новых жилых домов, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Новые жилые комплексы общей площадью около 560 тысяч квадратных метров возведены в четырех районах, причем наибольшее количество новостроек расположено в Троицке — пять домов.
«В Краснопахорском районе готовы два дома, а в Коммунарке и Щербинке — по одной новостройке. Всего в них предусмотрено около шести тысячи квартир, из которых 40 адаптированы для маломобильных граждан. Общая жилая площадь сданных объектов превышает 340 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Во дворах новостроек проведено комплексное благоустройство: здесь созданы современные спортивные и детские площадки с безопасным покрытием, а также зоны для отдыха. Это позволяет не только предоставить жителям новое жилье, но и обеспечить качественную инфраструктуру для комфортной жизни.
На территории жилых комплексов обеспечена безбарьерная среда: входы и подъезды свободны от лестниц, а вестибюли просторные и светлые. Для удобства жильцов предусмотрены колясочные для хранения личного инвентаря и комнаты для консьержей.
Все квартиры имеют остекленные лоджии и выполнены с чистовой отделкой в соответствии со стандартами программы реновации. На фасадах зданий также установлены корзины для кондиционеров, которые гармонично вписываются в общий дизайн.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о начале строительства шести новых жилых комплексов в Северном административном округе Москвы с начала 2025 года в рамках программы реновации. Общая площадь этих комплексов составит около 138 тысяч квадратных метров, а в них будет создано более 1,3 тысячи квартир. Из них 17 квартир будут адаптированы для маломобильных граждан.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, включая расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации этой программы в два раза.