Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овчинский: в ТиНАО с начала реализации реновации построили девять домов

Жилые комплексы общей площадью около 560 тысяч квадратных метров возведены в четырех районах ТиНАО.

Источник: Аргументы и факты

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы с момента начала программы реновации было построено девять новых жилых домов, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Новые жилые комплексы общей площадью около 560 тысяч квадратных метров возведены в четырех районах, причем наибольшее количество новостроек расположено в Троицке — пять домов.

«В Краснопахорском районе готовы два дома, а в Коммунарке и Щербинке — по одной новостройке. Всего в них предусмотрено около шести тысячи квартир, из которых 40 адаптированы для маломобильных граждан. Общая жилая площадь сданных объектов превышает 340 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Во дворах новостроек проведено комплексное благоустройство: здесь созданы современные спортивные и детские площадки с безопасным покрытием, а также зоны для отдыха. Это позволяет не только предоставить жителям новое жилье, но и обеспечить качественную инфраструктуру для комфортной жизни.

На территории жилых комплексов обеспечена безбарьерная среда: входы и подъезды свободны от лестниц, а вестибюли просторные и светлые. Для удобства жильцов предусмотрены колясочные для хранения личного инвентаря и комнаты для консьержей.

Все квартиры имеют остекленные лоджии и выполнены с чистовой отделкой в соответствии со стандартами программы реновации. На фасадах зданий также установлены корзины для кондиционеров, которые гармонично вписываются в общий дизайн.

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о начале строительства шести новых жилых комплексов в Северном административном округе Москвы с начала 2025 года в рамках программы реновации. Общая площадь этих комплексов составит около 138 тысяч квадратных метров, а в них будет создано более 1,3 тысячи квартир. Из них 17 квартир будут адаптированы для маломобильных граждан.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, включая расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации этой программы в два раза.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше