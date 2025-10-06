Овчинский: в ТиНАО с начала реализации реновации построили девять домов

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о начале строительства шести новых жилых комплексов в Северном административном округе Москвы с начала 2025 года в рамках программы реновации. Общая площадь этих комплексов составит около 138 тысяч квадратных метров, а в них будет создано более 1,3 тысячи квартир. Из них 17 квартир будут адаптированы для маломобильных граждан.