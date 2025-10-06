Ричмонд
В Пермском крае появились первые в мире эмодзи в коми-пермяцком стиле

Участники проекта стараются пробудить интерес к коми-пермяцкому наследию.

Источник: пресс-служба ПГГПУ

Группа студентов и выпускников Пермского педагогического университета (ПГГПУ) разработала уникальные коми-пермяцкие эмодзи — по их словам, аналогов таким стикерам в мире пока нет.

Набор эмодзи стал частью проекта под названием «Julim (Дзулим)», который можно найти в Telegram. Его основная цель — сохранить и популяризировать культуру и язык коми-пермяков.

Создатели проекта рассказывают, что сегодня многие традиции коренного народа забываются, а язык постепенно теряет носителей. Через эмодзи, публикации о фестивалях, сакральных местах и народных обычаях участники «Julim» стараются пробудить интерес к коми-пермяцкому наследию и напомнить о его ценности.

— Мы хотим показать, что в некоторых уголках округа до сих пор живы мифы, обряды и связь с природой, — объясняют авторы проекта.