В Пермском крае появились первые в мире эмодзи в коми-пермяцком стиле

Создатели проекта рассказывают, что сегодня многие традиции коренного народа забываются, а язык постепенно теряет носителей. Через эмодзи, публикации о фестивалях, сакральных местах и народных обычаях участники «Julim» стараются пробудить интерес к коми-пермяцкому наследию и напомнить о его ценности.