В Пермском крае появились первые в мире эмодзи в коми-пермяцком стиле

Группа студентов и выпускников Пермского педагогического университета (ПГГПУ) разработала уникальные коми-пермяцкие эмодзи — по их словам, аналогов таким стикерам в мире пока нет.
Набор эмодзи стал частью проекта под названием «Julim (Дзулим)», который можно найти в Telegram. Его основная цель — сохранить и популяризировать культуру и язык коми-пермяков.
Создатели проекта рассказывают, что сегодня многие традиции коренного народа забываются, а язык постепенно теряет носителей. Через эмодзи, публикации о фестивалях, сакральных местах и народных обычаях участники «Julim» стараются пробудить интерес к коми-пермяцкому наследию и напомнить о его ценности.
— Мы хотим показать, что в некоторых уголках округа до сих пор живы мифы, обряды и связь с природой, — объясняют авторы проекта.