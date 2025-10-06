«Эпидемия БПЛА»: Медведев назвал пять версий полетов дронов над странами Европы

Европейские города столкнулись с массовым появлением неопознанных дронов, которые фиксировались возле военных объектов, аэропортов и городских территорий. О версиях их появления в понедельник, 6 октября, рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, возможные версии появления БПЛА включают провокации со стороны Украины для улучшения поставок оружия и дестабилизации региона, проверку систем ПВО местными спецслужбами, хулиганские действия граждан или тестирование дронов из России. При этом часть вариантов считается более вероятной, а часть — сомнительной.
Медведев подчеркнул, что, независимо от причины инцидентов, это демонстрирует опасность конфликтов и проверяет готовность европейских стран к отражению угроз, а также вызывает страх и напряжение в обществе.
— Главное, чтобы недалекие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец, — написал политик в MAX.
3 октября аэропорту Мюнхена пришлось временно приостановить полеты — причиной стали беспилотники в воздушном пространстве. В тот же день дроны неизвестного происхождения появились в небе над базой Вооруженных сил Германии Эрдинг, расположенной около города.
Позже выяснилось, что БПЛА над аэропортом Мюнхена были военными разведывательными дронами. Авиарейсы возобновились только утром 4 октября.