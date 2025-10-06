В Иране проведут деноминацию: меру обсуждали с 1990-х годов

План деноминации в Иране обсуждался еще в 1990-е на фоне высокой инфляции и обесценивания риала. Отмена четырех нулей направлена на упрощение бухгалтерского учета, финансовых транзакций, а также использования валюты в повседневной жизни. Однако аналитики считают, что само по себе такое изменение не решает проблему инфляционного давления.