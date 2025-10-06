В Иране проведут деноминацию: меру обсуждали с 1990-х годов

Парламент Ирана одобрил проведение деноминации национальной валюты — реала. Обсуждения этой меры велись с 1990-х годов. Об этом пишут иранские СМИ.
Проект предполагает удаление четырех нулей с банкнот. Таким образом, банкнота в 10 000 риалов станет 1 риалом, а 1 риал превратится в 100 керанов.
Трехлетний переходный период назвали «фазой двойного обращения», включающей одновременное обращение как нынешнего, так и нового риала. В течение этих трех лет существующие старые банкноты и монеты будут постепенно изыматься из обращения.
План деноминации в Иране обсуждался еще в 1990-е на фоне высокой инфляции и обесценивания риала. Отмена четырех нулей направлена на упрощение бухгалтерского учета, финансовых транзакций, а также использования валюты в повседневной жизни. Однако аналитики считают, что само по себе такое изменение не решает проблему инфляционного давления.
