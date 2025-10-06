ФСБ предотвратила теракты на еврейских объектах в Красноярске и Ставрополье

Российские силовики предотвратили теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. Об этом сообщила ФСБ России.
Как следует из заявления, все произошло в понедельник, 6 октября. Тогда российские силовики успешно предотвратили теракты, которые готовились сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации.
«В результате проведенных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги», — отмечается в сообщении.
В ходе оперативной работы силовики также провели обыски тайников тех, кто готовил теракты. Из них изъяли, в том числе, поражающие элементы и прекурсоры для изготовления взрывчатки.
«Кроме того, в Пятигорске задержан гражданин Российской Федерации, планировавший совершение поджога здания Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью», — подчеркивается в сообщении.
У мужчины также были изъяты два ножа и средства связи. На последних были переписки с зарубежным куратором. Они переписывались в Telegram. Возбуждены уголовные дела.
Немногим ранее российские силовики предотвратили теракт, который украинские службы готовили в Санкт-Петербурге. Злоумышленниками планировалось, в том числе, покушение на главу предприятия ОПК. Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного срока.