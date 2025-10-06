В новосибирских детсадах из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли 36 групп

В Новосибирской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ начали закрываться группы в детских садах. Как сообщил замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин на оперативном совещании в региональном правительстве, на данный момент закрыты 36 групп.
— Две группы закрыты в Куйбышевском районе, по одной в Кыштовском районе и Кольцово, остальные в Новосибирске, — уточнил замминистра.
При этом среди общих образовательных учреждений нет ни одной полностью приостановившей свою деятельность.