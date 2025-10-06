Ташкентский хокимият уже больше пяти лет не может начать строительство нового парка на месте бывшей Таштюрьмы

С тех пор прошло более пяти лет, а воз и ныне там: территория по-прежнему остаётся бесхозной, на ней не начаты работы по созданию общественной зоны. Как сообщили в Сенате, исполнение задач, определённых в распоряжении правительства, до сих пор не обеспечено в полной мере. Более того, часть участка находится под угрозой — некоторые строительные компании пытаются использовать этот участок в собственных интересах, что вызывает справедливое возмущение жителей района.