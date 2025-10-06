Ташкентский хокимият уже больше пяти лет не может начать строительство нового парка на месте бывшей Таштюрьмы

История вопроса
В 2018 году здания и сооружения бывшей Таштюрьмы, а также прилегающая к ним территория на улице Наманганской официально передали на баланс хокимията города Ташкента. Планировалось, что здесь появится современная аллея или зона отдыха с необходимой инфраструктурой для горожан.
В начале того же года всех осуждённых и заключённых перевели в новое учреждение, построенное в Зангиатинском районе Ташкентской области.
Пять лет ожидания — изменений нет
С тех пор прошло более пяти лет, а воз и ныне там: территория по-прежнему остаётся бесхозной, на ней не начаты работы по созданию общественной зоны. Как сообщили в Сенате, исполнение задач, определённых в распоряжении правительства, до сих пор не обеспечено в полной мере. Более того, часть участка находится под угрозой — некоторые строительные компании пытаются использовать этот участок в собственных интересах, что вызывает справедливое возмущение жителей района.
Сенаторы требуют ответа
Заместитель председателя Комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии Саёра Абдикаримова направила официальный запрос хокиму Ташкента Шавкату Умурзакову. В нём она требует предоставить подробные разъяснения по текущему состоянию данной территории, назвать причины затяжки и объяснить, какие практические шаги предпринимаются для благоустройства территории и создания обещанного парка.
Общественность ждёт: когда пустырь наконец-то превратится в современную зелёную аллею, а не в ещё одну площадку для частного строительства?