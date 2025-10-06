Еще один город Казахстана подключают к отоплению

Так, с заявлением выступила пресс-служба акимата Талдыкоргана:
В Талдыкоргане с 7 октября 2025 года начнется отопительный сезон. В первую очередь тепло будет подано на социально значимые объекты.
Жителей города также попросили о нескольких услугах.
В связи с подачей отопления просим строго соблюдать все меры безопасности, внимательно проверить отопительные батареи и выполнять основные требования!
Первым казахстанским городом, где дали тепло, стал Павлодар. Это произошло 11 сентября.
Что касается Алматы, то город все еще в ожидании. Так как решение о начале отопительного сезона принимается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток.