Радий Хабиров рассказала, кто стал новым главным федеральным инспектором Башкирии

Хабиров: главным федеральным инспектором Башкирии стал Александр Окатьев.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 октября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой озвучил новое кадровое назначение.

— Главным федеральным инспектором по Республике Башкортостан назначен Александр Окатьев. Александр Леонидович — человек с большим опытом, большая часть его трудовой биографии связана со службой в прокуратуре. Александр Леонидович, хотели бы от нашей команды пожелать вам успехов и удачи, — заявил руководитель региона.

Напомним, ранее на протяжении четырех лет главного федерального инспектора Башкирии занимал Алексей Касьянов.

