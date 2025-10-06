За 5 лет конкурс «Наука. Территория героев» объединил свыше 90 тыс. ребят

Более 90 тысяч школьников и студентов приняли участие в конкурсе «Наука. Территория героев» за 5 лет, сообщили в правительстве РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Шестой сезон проходит с 6 октября 2025 года по февраль 2026-го при поддержке национальных проектов России.
«Конкурс “Наука. Территория героев” зарекомендовал себя как эффективная платформа. Только в прошлом году в нем приняло участие более 22 тысяч ребят, а за все время — свыше 90 тысяч. В этом сезоне впервые запускается творческое направление — “Научный креатон”. Уверен, это позволит еще большему количеству школьников и студентов найти свою траекторию развития в сфере исследований и внести свой вклад в достижение нашей национальной цели — технологического лидерства», — сказал Чернышенко.
В ходе конкурса участники будут выполнять игровые задания и проходить тематические викторины по нескольким направлениям: «Энергия и числа», «Биохимия открытий», «Наука в жизни», «Научный креатон». Победители пройдут стажировки в ведущих научно-образовательных центрах страны, получат дополнительные баллы при поступлении в Университет МИСИС, РУДН, Томский политехнический университет и гранты от компаний «Билайн» и «ФосАгро». Зарегистрироваться на конкурс можно на платформе герои.наука.рф, где размещены статьи о научных достижениях и открытиях российских ученых и видеоэкскурсии по научным организациям.
«Сегодня в нашей стране успешно выстроена система поддержки научного творчества, налажена связь между школой, вузом и реальным сектором экономики. Конкурс “Наука. Территория героев” — один из таких инструментов, благодаря которому ребята могут познакомиться с работой крупных технологических компаний, заинтересованных в талантливых молодых специалистах. Уверен, что для каждого из участников новый сезон станет отправной точкой для большого научного пути», — подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
«Наука. Территория героев» — всероссийский конкурс для школьников и студентов в возрасте от 10 до 25 лет, направленный на развитие интереса к естественным наукам, популяризацию научного знания и поддержку молодых талантов.
С 2025 года в России по решению Президента РФ Владимира Путина реализуются обновленные национальные проекты. Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы.