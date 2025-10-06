За 5 лет конкурс «Наука. Территория героев» объединил свыше 90 тыс. ребят

«Конкурс “Наука. Территория героев” зарекомендовал себя как эффективная платформа. Только в прошлом году в нем приняло участие более 22 тысяч ребят, а за все время — свыше 90 тысяч. В этом сезоне впервые запускается творческое направление — “Научный креатон”. Уверен, это позволит еще большему количеству школьников и студентов найти свою траекторию развития в сфере исследований и внести свой вклад в достижение нашей национальной цели — технологического лидерства», — сказал Чернышенко.