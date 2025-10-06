Самарские ученые начали исследовать побывавшие в космосе семена растений

Биологи Самарского университета им. Королева приступили к исследованию партии семян редких растений, участвовавших в космическом эксперименте на борту орбитальной биолаборатории «Бион-М» № 2. Работа проводится по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве науки и высшего образования Самарской области.
По словам агронома отдела флоры Ботанического сада Самарского университета им. Королева Елены Каюровой, сформированы две лабораторные группы: семена-космонавты и семена-дублеры, которые не были в космосе. По мнению ученых, полученные данные дадут более точную картину влияния факторов космического пространства. Кроме того, после прибытия в Самару семена-космонавты прошли в университете контрольное взвешивание — их вес немного увеличился.
«Послеполетные исследования дадут нам новый фактический материал в области космической биологии, дадут новые знания о том, как пребывание на определенной орбите в космосе влияет на всхожесть семян и дальнейшее развитие растений. Дублирование эксперимента в лабораторных условиях позволит вычленить или минимизировать влияние климатических факторов — холода, осадков. То есть можно будет более качественно определить, а действительно ли причиной того или иного явления в развитии всходов стали именно факторы космического пространства», — отметила Елена Каюрова.
