Самарские ученые начали исследовать побывавшие в космосе семена растений

«Послеполетные исследования дадут нам новый фактический материал в области космической биологии, дадут новые знания о том, как пребывание на определенной орбите в космосе влияет на всхожесть семян и дальнейшее развитие растений. Дублирование эксперимента в лабораторных условиях позволит вычленить или минимизировать влияние климатических факторов — холода, осадков. То есть можно будет более качественно определить, а действительно ли причиной того или иного явления в развитии всходов стали именно факторы космического пространства», — отметила Елена Каюрова.