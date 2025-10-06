Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцы стали чаще парковаться на газонах. Как с этим будут бороться

Глава Челябинска Лошкин рассказал, как будут бороться с парковками на газонах.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске все больше оставленных на газонах машин находят при помощи видеофиксации. Через две недели в городе заработает система автоматической фиксации, все необходимое уже закупили.

Машины со средствами автоматической фиксации будут ездить по маршрутам, где наиболее часто машины оставляют на газонах или в других непредназначенных для этого местах.

— Сейчас мы активно занимаемся проработкой будущих маршрутов. Главы районов предоставили нам информацию о местах, где машины стоят на газонах уже систематически, — рассказал глава Челябинска Алексей Лошкин.

На прошлой неделе, по сравнению с позапрошлой, было зафиксировано больше нарушений. Глава города надеется, что штрафы за парковку в неположенном месте помогут в борьбе с нарушителями.

— Призываю всех жителей Челябинска соблюдать правила парковки и взаимного уважения, когда вы оставляете личный транспорт во дворах. Парковаться на газонах, конечно же, не стоит, — отметил Алексей Лошкин.