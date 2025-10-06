Челябинцы стали чаще парковаться на газонах. Как с этим будут бороться

В Челябинске все больше оставленных на газонах машин находят при помощи видеофиксации. Через две недели в городе заработает система автоматической фиксации, все необходимое уже закупили.
Машины со средствами автоматической фиксации будут ездить по маршрутам, где наиболее часто машины оставляют на газонах или в других непредназначенных для этого местах.
— Сейчас мы активно занимаемся проработкой будущих маршрутов. Главы районов предоставили нам информацию о местах, где машины стоят на газонах уже систематически, — рассказал глава Челябинска Алексей Лошкин.
На прошлой неделе, по сравнению с позапрошлой, было зафиксировано больше нарушений. Глава города надеется, что штрафы за парковку в неположенном месте помогут в борьбе с нарушителями.
— Призываю всех жителей Челябинска соблюдать правила парковки и взаимного уважения, когда вы оставляете личный транспорт во дворах. Парковаться на газонах, конечно же, не стоит, — отметил Алексей Лошкин.