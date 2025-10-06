Уникальный атлас Гоманна по цене однокомнатной квартиры продают в Ростове

На популярной онлайн-площадке с объявлениями появился необычный лот — ростовский коллекционер предлагает приобрести редкий «Большой атлас всего мира» 1716 года издания за три миллиона рублей. Как утверждает продавец, раритет был создан легендарным немецким картографом Иоганном Баптистом Гоманном.
Владелец атласа, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что получил его от представителей ростовской интеллигенции по официальному договору купли-продажи. По словам коллекционера, это издание — настоящая машина времени, позволяющая перенестись в эпоху великих географических открытий. Атлас содержит 126 карт различных стран, многие из которых сегодня существуют только в учебниках истории.
Особую ценность, помимо исторической значимости, представляют художественные достоинства издания. Карты выполнены вручную как произведения искусства с уникальной детализацией — на них можно разглядеть не только очертания государств, но и изображения экзотических животных, кораблей мореплавателей и национальных костюмов. Раритет размером 49×37,5 сантиметра в натуральном кожаном переплете, по заверению продавца, отлично сохранился.
