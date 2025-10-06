Уникальный атлас Гоманна по цене однокомнатной квартиры продают в Ростове

Владелец атласа, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что получил его от представителей ростовской интеллигенции по официальному договору купли-продажи. По словам коллекционера, это издание — настоящая машина времени, позволяющая перенестись в эпоху великих географических открытий. Атлас содержит 126 карт различных стран, многие из которых сегодня существуют только в учебниках истории.