Педагоги из Красноярского края получили награды Президента России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Почетную грамоту президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу получила учитель физики гимназии № 10 имени А. Е. Бочкина Людмила Гусева.

Источник: Соцсети

Благодарственным письмом Президента России награждена учитель русского языка и литературы, советник директора по воспитанию Солонцовской школы имени генерала С. Б. Корякова Алена Карнаухова — посол Форума классных руководителей-2025 от Красноярского края.

Награды лауреатам вручили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Делегацию региона на форуме представляли 17 педагогов. Всего в мероприятии приняли участие около тысячи классных руководителей и кураторов из колледжей и техникумов со всей России.

Форум проводится министерством просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина, сообщает краевое министерство образования.

