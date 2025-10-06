Педагоги из Красноярского края получили награды Президента России

Благодарственным письмом Президента России награждена учитель русского языка и литературы, советник директора по воспитанию Солонцовской школы имени генерала С. Б. Корякова Алена Карнаухова — посол Форума классных руководителей-2025 от Красноярского края.
Награды лауреатам вручили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Делегацию региона на форуме представляли 17 педагогов. Всего в мероприятии приняли участие около тысячи классных руководителей и кураторов из колледжей и техникумов со всей России.
Форум проводится министерством просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина, сообщает краевое министерство образования.