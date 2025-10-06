Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрут электрички Нижний Новгород — Балахна продлён до станции Правдинск

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения транспортной доступности Горьковская железная дорога продлила маршрут пригородного поезда сообщением Нижний Новгород — Балахна до ст. Правдинск.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Так, электричка № 6250 отправляется из столицы Приволжья в 06:28 и прибывает на ст. Правдинск в 07:32. В обратном направлении пригородный поезд № 6253 Балахна — Варя начинает свой маршрут со станции Правдинск, отправляясь в 07:49 и прибывая на конечную станцию в 08:43.

«Мы продолжаем улучшать транспортную доступность городов-спутников Нижнего Новгорода. Ранее до Правдинска был продлён маршрут электрички № 6046 Варя — Починки, что позволило сократить интервал движения поездов в данном направлении до 30 минут. У жителей Балахнинского округа Нижегородской области теперь есть возможность совершать поездки в удобное для них время», — подчеркнул начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Напомним, электричка № 6452, курсирующая на данном направлении по маршруту Варя — Заволжье, теперь совершает остановку на о.п. Народная, расположенную в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в 08:06.