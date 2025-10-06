Маршрут электрички Нижний Новгород — Балахна продлён до станции Правдинск

Так, электричка № 6250 отправляется из столицы Приволжья в 06:28 и прибывает на ст. Правдинск в 07:32. В обратном направлении пригородный поезд № 6253 Балахна — Варя начинает свой маршрут со станции Правдинск, отправляясь в 07:49 и прибывая на конечную станцию в 08:43.
«Мы продолжаем улучшать транспортную доступность городов-спутников Нижнего Новгорода. Ранее до Правдинска был продлён маршрут электрички № 6046 Варя — Починки, что позволило сократить интервал движения поездов в данном направлении до 30 минут. У жителей Балахнинского округа Нижегородской области теперь есть возможность совершать поездки в удобное для них время», — подчеркнул начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.
Напомним, электричка № 6452, курсирующая на данном направлении по маршруту Варя — Заволжье, теперь совершает остановку на о.п. Народная, расположенную в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в 08:06.