Через Челябинскую область не пропустили 20 тонн изюма из Афганистана

О ситуации информирует Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Все произошло в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицкий район).
Машина с 20 тоннами изюма афганского происхождения следовала из Казахстан в Московскую область. При досмотре установлено, что в маркировке подкарантинной продукции отсутствует информация о месте происхождения.
Водителя привлекли к ответственности по статье 10.2 КоАП РФ. Транспортное средство под контролем возвращено на территорию сопредельного государства.