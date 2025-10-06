Ричмонд
Через Челябинскую область не пропустили 20 тонн изюма из Афганистана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О ситуации информирует Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Все произошло в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицкий район).

Машина с 20 тоннами изюма афганского происхождения следовала из Казахстан в Московскую область. При досмотре установлено, что в маркировке подкарантинной продукции отсутствует информация о месте происхождения.

Водителя привлекли к ответственности по статье 10.2 КоАП РФ. Транспортное средство под контролем возвращено на территорию сопредельного государства.