Жителей Башкирии предупредили, какие опасности несут перелетные птицы

Во избежание возможного заражения, владельцев домашней птицы призывают соблюдать правила их содержания. Так, в сезон миграции необходимо ограничить свободный выгул домашней птицы. А также закрыть доступ попадания любой дикой птицы в загоны содержания домашней птицы. Кроме того, рекомендуется запланировать забой домашней птицы, предназначенной для употребления в пищу.