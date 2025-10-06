Жителей Башкирии предупредили, какие опасности несут перелетные птицы

В Башкирии начался сезон миграции перелётных птиц. Осенью птицы покидают гнездовые территории, направляясь на зимовку в более теплые районы. Однако стоит помнить, что перелётные птицы могут быть переносчиками заразных болезней.
Во избежание возможного заражения, владельцев домашней птицы призывают соблюдать правила их содержания. Так, в сезон миграции необходимо ограничить свободный выгул домашней птицы. А также закрыть доступ попадания любой дикой птицы в загоны содержания домашней птицы. Кроме того, рекомендуется запланировать забой домашней птицы, предназначенной для употребления в пищу.