Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету объявил, что «Молдова больше не хочет платить политическую цену за энергоресурсы — цену, которая была огромной на протяжении последних 30 лет. Она сдерживала наше экономическое развитие и держала нас в плену пустых обещаний».
На графике чёрным пунктиром отмечен чёрный период, что было с экономикой Молдовы, когда Россия её сдерживала, а республика платила Москве политическую цену за энергоресурсы.
И жёлтым пунктиром, символизирующим Солнце и радость, как расцвела экономика, когда Россия больше её не сдерживает, а Молдова платит за энергоресурсы по-рыночному.
Как говорится, имеющий глаза да увидит, а имеющий мозги и совесть… в PAS состоять не будет.