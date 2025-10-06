«Имеющий глаза да увидит»: министр Жунгиету показал, как Молдова «расцвела» без России и этим всех рассмешил

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету объявил, что «Молдова больше не хочет платить политическую цену за энергоресурсы — цену, которая была огромной на протяжении последних 30 лет. Она сдерживала наше экономическое развитие и держала нас в плену пустых обещаний».