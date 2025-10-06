В Братске за неделю выросли цены на бензин. Цифры на табло местных АЗС изменились на популярные марки АИ-95 и АИ-100. По последним данным Иркутскстата, значительнее подорожал АИ-100, сразу на 50 копеек и теперь равен 85,90 рубля за литр.