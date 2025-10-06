В Братске за неделю выросли цены на бензин. Цифры на табло местных АЗС изменились на популярные марки АИ-95 и АИ-100. По последним данным Иркутскстата, значительнее подорожал АИ-100, сразу на 50 копеек и теперь равен 85,90 рубля за литр.
«Народный» АИ-95-й вырос в цене на 10 копеек. Однако изменения не коснулись АИ-92 и дизельного топлива. Они так и остались на отметках 60,70 рубля и 77,33 рубля за литр, соответственно.
Также КП-Иркутск отметила, что в Иркутской области цена за литр топлива превышает 65 рублей, и это касается всех марок бензина.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье грузовой поезд сбил мужчину насмерть. Неизвестный переходил пути по нерегулируемому пешеходному переходу.