После громких задержаний назначен новый начальник ДП Жамбылской области

Назначен новый начальник Департамента полиции Жамбылской области. Им стал Кайсар Абилекович Султанбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: instagram.com/zhambyl_police

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел начальником Департамента полиции Жамбылской области назначен Кайсар Султанбаев.

Нового руководителя личному составу представили заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха и аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Кайсар Абилекович Султанбаев служит в органах внутренних дел с 1990 года. В разные годы занимал руководящие должности в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областях.

Также был начальником департамента и председателем комитета МВД РК.