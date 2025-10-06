В Уфе движение по арочному мосту через реку Белую запустят 11 октября

Движение по арочному мосту через реку Белую в Уфе запустят 11 октября. Об этом 6 октября на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Мы договорились, что 11 октября мы откроем ряд объектов. Самое главное, мы в створе улицы Воровского мост откроем. Все же готово, успеваете?» — обратился к министру транспорта и дорожного хозяйства РБ Любови Минаковой руководитель региона.
Министр доложила, что 8 октября начнутся тестовые испытания арочного моста через реку Белую.
«Срывов не будет. Все готово», — ответила Любовь Минакова.
Как информировал «Башинформ», смонтированная арочная конструкция повторяет первоначальный облик. С обеих сторон арки появятся памятные таблички с датами строительства и капитального ремонта сооружения.