Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе движение по арочному мосту через реку Белую запустят 11 октября

8 октября начнутся тестовые испытания моста.

Источник: Башинформ

Движение по арочному мосту через реку Белую в Уфе запустят 11 октября. Об этом 6 октября на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Мы договорились, что 11 октября мы откроем ряд объектов. Самое главное, мы в створе улицы Воровского мост откроем. Все же готово, успеваете?» — обратился к министру транспорта и дорожного хозяйства РБ Любови Минаковой руководитель региона.

Министр доложила, что 8 октября начнутся тестовые испытания арочного моста через реку Белую.

«Срывов не будет. Все готово», — ответила Любовь Минакова.

Как информировал «Башинформ», смонтированная арочная конструкция повторяет первоначальный облик. С обеих сторон арки появятся памятные таблички с датами строительства и капитального ремонта сооружения.