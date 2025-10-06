В Перми подвели итоги проектной Школы ИТ

Проектная Школа ИТ проходила с 14 по 27 сентября в Перми в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в центре информационного развития Пермского края.
Программа школы включала изучение моделирования угроз, технологий обеспечения информационной безопасности и их практическое применение. Участники освоили криптографическую защиту данных, фильтрацию трафика, аутентификацию и авторизацию. Итогом обучения стали индивидуальные проекты, демонстрирующие усвоенные компетенции в области защиты информации.
На закрытии школы были представлены 10 завершенных проектов. Среди них — электронная библиотека, сайт анонимной психологической помощи, портфолио для кинематографистов, сайт для жителей умного города и другие разработки. Победителем был признан проект «Электронное расписание». В специальной номинации «Социальная значимость» отмечен проект «Волонтерский поиск».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.