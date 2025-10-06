Ричмонд
Омская прокуратура ликвидировала семь незаконных свалок в Тарском районе

Нарушения в сфере обращения с отходами устранили по судебному иску.

Источник: Комсомольская правда

На территории сельских поселений Тарского района обнаружили 7 стихийных свалок твердых коммунальных отходов. Об проблеме рассказали 6 октября в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Специалисты зафиксировали нахождение ТКО непосредственно на почве без герметического покрытия. Таким образом, существовала возможность попадания вредных веществ в землю. Надзорное ведомство обратилось в Тарский горсуд с иском к администрации муниципалитета.

После разбирательств требования были удовлетворены. Местные власти обязали убрать кучи мусора. На сегодняшний день все несанкционированные свалки уже ликвидировали, а земельные участки привели в надлежащее состояние.

