Омская прокуратура ликвидировала семь незаконных свалок в Тарском районе

На территории сельских поселений Тарского района обнаружили 7 стихийных свалок твердых коммунальных отходов. Об проблеме рассказали 6 октября в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Специалисты зафиксировали нахождение ТКО непосредственно на почве без герметического покрытия. Таким образом, существовала возможность попадания вредных веществ в землю. Надзорное ведомство обратилось в Тарский горсуд с иском к администрации муниципалитета.
После разбирательств требования были удовлетворены. Местные власти обязали убрать кучи мусора. На сегодняшний день все несанкционированные свалки уже ликвидировали, а земельные участки привели в надлежащее состояние.
Ранее «КП Омск» сообщила, что пенсионерка продала квартиру в элитном районе и отдала все деньги аферистам.