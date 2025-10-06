Владивосток выйдет на митинг: горожане против резкого роста утильсбора

Митинг инициировал депутат Приморского заксобрания Александр Сустов. Подписанный замглавы администрации Дмитрием Свитайло документ о согласовании уже распространяется в мессенджерах и соцсетях.
Как сообщает РИА Новости, в мэрии Владивостока подтвердили факт согласования, отметив, что первоначальные замечания по заявке были устранены.
«Собеседник также подтвердил, что опубликованный в соцсетях документ верный и что мероприятие назначено на 11 октября, оно пройдет у Дома молодежи», — пишет издание.
Напомним, Минпромторг предложил новые правила расчета утильсбора. С 1 ноября 2025 года размер платежа будет зависеть от мощности двигателя автомобиля. Льготный коэффициент для физлиц сохранят только для машин с двигателем до 160 л.с. Для более мощных автомобилей сбор вырастет значительно.
На федеральном портале нормативных актов опубликован проект повышения утильсбора на автомобили. В ходе общественного обсуждения инициатива столкнулась с массовой критикой. По состоянию на 6 октября в 10:30 по мск против проголосовали 121 959 человек, поддержали проект 653 человека.