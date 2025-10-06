Владивосток выйдет на митинг: горожане против резкого роста утильсбора

Напомним, Минпромторг предложил новые правила расчета утильсбора. С 1 ноября 2025 года размер платежа будет зависеть от мощности двигателя автомобиля. Льготный коэффициент для физлиц сохранят только для машин с двигателем до 160 л.с. Для более мощных автомобилей сбор вырастет значительно.