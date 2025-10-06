Электроснабжение в Иркутской области планируют восстановить к вечеру 6 октября. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, населенные пункты остались без света из-за налипшего снега на проводах. Специалисты с утра работают над устранением аварий.
— Так, к 11 часам удалось восстановить электричество в СНТ на Байкальском и Голоустенском трактах, в селе Еланцы, микрорайоне Искра и в Патронах, — подчеркнул глава региона.
На местах продолжают работать 14 аварийных бригад, шесть единиц специальной техники. На всех участках планируют подать свет к 18:00.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что из-за снегопада в Иркутском районе остались без электричества восемь населенных пунктов и девять садоводств. Всего отключение затронуло 2156 домов, где живут 8404 человека.