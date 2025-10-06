Электроснабжение в Иркутской области планируют восстановить к вечеру 6 октября. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, населенные пункты остались без света из-за налипшего снега на проводах. Специалисты с утра работают над устранением аварий.