Водитель «Гранты» сбил насмерть лося и тоже умер при столкновении

В Башкирии водитель Lada Granta сбил насмерть лося и погиб сам.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 6 октября, на 47-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. По предварительным данным Госавтоинспекции республики, 32-летний водитель Lada Granta при обгоне столкнулся с лосем.

После этого автомобиль попал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Трех пассажиров «Гранты» госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Лось тоже погиб.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

