В городе Глазове в Удмуртии прошел экологический форум-фестиваль

Экологический форум-фестиваль «Экология во всем» состоялся 26−28 сентября в городе Глазове Удмуртской Республики в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городской администрации.
На протяжении трех дней проходили экомастер-классы: участники давали вторую жизнь пластиковым крышечкам и старым игрушкам. Также были организованы настольные экоигры и интерактивы, рассказывающие о принципе раздельного сбора мусора, и встречи с активистами и предпринимателями разных направлений, которые поделились своими удачными практиками. Кроме того, состоялся караоке-баттл и концерт.
Специалисты филиала «Росатом инфраструктурные решения» — начальник аналитического отдела Наталия Полозова и эколог Татьяна Байбекова — рассказали участникам форума-фестиваля о водоснабжении Глазова и об инвестиционных мероприятиях филиала, благодаря которым снижаются экологические риски. Также участники съездили на водозабор в деревне Солдырь, где начальник участка подготовки хозпитьевой воды Виталий Васильев провел для них экскурсию.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.