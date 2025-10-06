В городе Глазове в Удмуртии прошел экологический форум-фестиваль

На протяжении трех дней проходили экомастер-классы: участники давали вторую жизнь пластиковым крышечкам и старым игрушкам. Также были организованы настольные экоигры и интерактивы, рассказывающие о принципе раздельного сбора мусора, и встречи с активистами и предпринимателями разных направлений, которые поделились своими удачными практиками. Кроме того, состоялся караоке-баттл и концерт.