Транспорт для бедных, заторы и время: эксперт о транспортных ошибках Калининграда

«Автомобилеориентированный подход имеет очевидные недостатки, — заметил эксперт. — Он ведёт к увеличению использования транспорта в целом. Мы расширяем инфраструктуру и создаём возможность для движения. Поначалу скорость повышается и растёт мобильность. Но мобильность хороша, когда мы говорим о возможности поехать в отпуск, в другой город. А когда мы говорим о городе, это не такое уж и благо. Тут главное не мобильность, а доступность. Расширение дорог приводит к таким эффектам как генерация поездок и увеличение транспортного спроса. Если где-то расширилась дорога или появился новый магазин, фитнес-центр или ещё что-то в этом роде, то у меня возникает возможность поехать в этом направлении. Но новая пропускная способность из-за этого эффекта быстро гасится. В течение года от 10 до 40 процентов пропускной способности новой дороги загружается, а в течение трёх лет загруженность вырастает на 50−80 и даже на 100 процентов. То есть эта новая дорога будет так же забита. Может, не круглые сутки, но в часы пик точно».