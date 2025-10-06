На Кубани прошли состязания «Курортного Олимпа» в номинации для спасателей

Соревнования в номинации «Лучший спасатель» конкурса «Курортный Олимп» состоялись в Краснодарском крае в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Первый этап — теоретическое тестирование — прошел 25 сентября в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края. Во время него участники проверили свои знания нормативной базы, методов спасения и оказания первой помощи. В рамках второго этапа спасатели на практике продемонстрировали свои умения и навыки.
Как отметили в пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в финале приняли участие 13 спасателей. Все участники показали высокий уровень мастерства, что говорит о хорошем качестве обеспечения безопасности туристов во время пляжного сезона на водных объектах. Имена трех победителей озвучат на торжественной церемонии награждения всех лауреатов краевого конкурса в конце ноября.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.