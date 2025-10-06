Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не заметил, как аппарат стал падать». В Витебской области мини-экскаватор насмерть придавил мужчину на частной стройке

Мини-экскаватор насмерть придавил мужчину на частной стройке в Витебской области.

Источник: Комсомольская правда

Мини-экскаватор насмерть придавил мужчину на частной стройке в Витебской области. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве отметили, что 67-летний владелец дачи, расположенной в садовом товариществе «Урожайные сотки» в Витебской области, в момент выполнения строительно-ремонтных работ на мини-экскаваторе, одной гусеницей заехал на склон насыпи строительного гравия.

«Работая снаружи, тот не заметил, как неустойчивый аппарат стал падать на него, и в результате оказался придавленным ковшом экскаватора», — сообщили в ГКСЭ.

Мини-экскаватор насмерть придавил мужчину на частной стройке в Витебской области. Фото: sudexpert.gov.by.

Во время экспертизы удалось установить, что смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии от сдавления в грудной клетке.

Тем временем в Ивановском районе две пьяные женщины ворвались в дом к соседу, избили его и забрали продукты из холодильника: «Помидоры, сосиски, хлеб».

Ранее мы писали, что на Гомельщине вводят карантин из-за распространения американской белой бабочки: «Массовое поражение деревьев».

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется октябрь 2025 года в Беларуси: «То тепло, то холодно».