«Не заметил, как аппарат стал падать». В Витебской области мини-экскаватор насмерть придавил мужчину на частной стройке

Мини-экскаватор насмерть придавил мужчину на частной стройке в Витебской области. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве отметили, что 67-летний владелец дачи, расположенной в садовом товариществе «Урожайные сотки» в Витебской области, в момент выполнения строительно-ремонтных работ на мини-экскаваторе, одной гусеницей заехал на склон насыпи строительного гравия.
«Работая снаружи, тот не заметил, как неустойчивый аппарат стал падать на него, и в результате оказался придавленным ковшом экскаватора», — сообщили в ГКСЭ.
Мини-экскаватор насмерть придавил мужчину на частной стройке в Витебской области. Фото: sudexpert.gov.by.
Во время экспертизы удалось установить, что смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии от сдавления в грудной клетке.
Тем временем в Ивановском районе две пьяные женщины ворвались в дом к соседу, избили его и забрали продукты из холодильника: «Помидоры, сосиски, хлеб».
Ранее мы писали, что на Гомельщине вводят карантин из-за распространения американской белой бабочки: «Массовое поражение деревьев».
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется октябрь 2025 года в Беларуси: «То тепло, то холодно».