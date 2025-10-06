Пенсионеры из Башкирии смогут побывать в Бресте.

Географию программы «Башкирско-белорусское долголетие» расширят на Брестскую область. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе рассказал первый вице-премьер РБ — министр экономического развития и инвестполитики Рустам Муратов.
По его информации, первые туры состоятся в 2026 году.
«Это представляется вполне достижимой целью исходя из наших планов по организации круглогодичного прямого авиасообщения с Беларусью», — прокомментировал Муратов.
Ранее стало известно, что участниками проекта «Башкирское долголетие» стали более 8 тысяч туристов.