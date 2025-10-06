Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеры из Башкирии смогут побывать в Бресте

Пенсионеры из Башкирии смогут побывать в Бресте.

Источник: Башинформ

Географию программы «Башкирско-белорусское долголетие» расширят на Брестскую область. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе рассказал первый вице-премьер РБ — министр экономического развития и инвестполитики Рустам Муратов.

По его информации, первые туры состоятся в 2026 году.

«Это представляется вполне достижимой целью исходя из наших планов по организации круглогодичного прямого авиасообщения с Беларусью», — прокомментировал Муратов.

Ранее стало известно, что участниками проекта «Башкирское долголетие» стали более 8 тысяч туристов.