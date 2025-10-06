Игры СНГ: узбекистанцы завоевали еще 23 награды

Успешное выступление представителей сборной Узбекистана на III Играх СНГ в Азербайджане продолжается. По итогам очередного соревновательного дня наши спортсмены завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Золото
- Бехруз Рохаталиев (бокс, до 54 кг).
- Бобомурод Боймирзаев (бокс, до 57 кг).
- Дилшод Ахмаджонов (бокс, до 63 кг).
- Ойбек Абдурахимов (бокс, до 70 кг).
- Хуршид Джураев (бокс, до 75 кг).
- Жамолбек Тургунов (академическая гребля, 1500 м).
- Бекзод Боборажабов (стрельба из лука, индивидуальный разряд).
Серебро
- Уткирбек Норкосимов (бокс, до 46 кг).
- Азизбек Шокиржонов (бокс, до 50 кг).
- Отабек Нурмухаммадов (бокс, до 60 кг).
- Камронбек Хамдамов (бокс, до 66 кг).
- Фарход Баходиров (бокс, свыше 80 кг).
- Стрельба из лука (женщины, командный разряд).
- Гулом Корабоев (гребля на каноэ, 200 м, U17).
- Ш. Хасанов / Н. Рейнавалд (гребля на байдарках, 200 м, двойка, U18).
Дзюдо, командная-микст программа
Бронза
- М. Камалов / Н. Саидкулова (стрельба из пневматического пистолета, 10 м, микст).
- Ж. Сохибов / М. Тахирова (стрельба из пневматической винтовки, 10 м, микст).
Стрельба из лука (мужчины, командный разряд)
- Давлат Хамдамов (гребля на байдарках, 500 м, U16).
- Зиёдбек Йулдошалиев (гребля на байдарках, 500 м, U20).
- Лазизбек Кучкоров (академическая гребля, 1500 м).
- Г. Корабоев / М. Арипов (гребля на каноэ, 200 м, двойка, U17).
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус «Спортивной столицы Содружества Независимых Государств», Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.
Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.