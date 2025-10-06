Ричмонд
Игры СНГ: узбекистанцы завоевали еще 23 награды

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Накануне на III Играх стран СНГ узбекистанцы завоевали еще 23 медали, сообщает НОК.

Источник: НОК Узбекистана

Успешное выступление представителей сборной Узбекистана на III Играх СНГ в Азербайджане продолжается. По итогам очередного соревновательного дня наши спортсмены завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.

говорится в сообщении

Золото

  • Бехруз Рохаталиев (бокс, до 54 кг).
  • Бобомурод Боймирзаев (бокс, до 57 кг).
  • Дилшод Ахмаджонов (бокс, до 63 кг).
  • Ойбек Абдурахимов (бокс, до 70 кг).
  • Хуршид Джураев (бокс, до 75 кг).
  • Жамолбек Тургунов (академическая гребля, 1500 м).
  • Бекзод Боборажабов (стрельба из лука, индивидуальный разряд).

Серебро

  • Уткирбек Норкосимов (бокс, до 46 кг).
  • Азизбек Шокиржонов (бокс, до 50 кг).
  • Отабек Нурмухаммадов (бокс, до 60 кг).
  • Камронбек Хамдамов (бокс, до 66 кг).
  • Фарход Баходиров (бокс, свыше 80 кг).
  • Стрельба из лука (женщины, командный разряд).
  • Гулом Корабоев (гребля на каноэ, 200 м, U17).
  • Ш. Хасанов / Н. Рейнавалд (гребля на байдарках, 200 м, двойка, U18).

Дзюдо, командная-микст программа

Бронза

  • М. Камалов / Н. Саидкулова (стрельба из пневматического пистолета, 10 м, микст).
  • Ж. Сохибов / М. Тахирова (стрельба из пневматической винтовки, 10 м, микст).

Стрельба из лука (мужчины, командный разряд)

  • Давлат Хамдамов (гребля на байдарках, 500 м, U16).
  • Зиёдбек Йулдошалиев (гребля на байдарках, 500 м, U20).
  • Лазизбек Кучкоров (академическая гребля, 1500 м).
  • Г. Корабоев / М. Арипов (гребля на каноэ, 200 м, двойка, U17).

III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус «Спортивной столицы Содружества Независимых Государств», Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.

Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.

Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.