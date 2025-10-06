Ричмонд
Санаторий на берегу залива продают власти Таганрога за 44 миллиона рублей

Детский санаторий в Таганроге выставлен на продажу за 44,2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Детский санаторий «Солнышко» выставил на приватизацию комитет по управлению имуществом Таганрога. Начальная стоимость имущественного комплекса составляет 44,2 миллиона рублей.

Как сообщает портал, посвященный новостройкам в Ростовской области, со ссылкой на пресс-службу «РТС-тендер», санаторий расположен на берегу Таганрогского залива в хуторе Герасимовка. В состав лота входит около 15 зданий, среди которых спальный корпус площадью 805 кв. м, трехэтажное школьное здание, библиотека, пищеблок, гаражи и складские помещения. Земельный участок превышает десять гектаров. Сообщается, что большинство одноэтажных построек не имеют коммуникаций.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 22 октября, а сами торги назначены на 27 октября.

