Санаторий на берегу залива продают власти Таганрога за 44 миллиона рублей

Детский санаторий «Солнышко» выставил на приватизацию комитет по управлению имуществом Таганрога. Начальная стоимость имущественного комплекса составляет 44,2 миллиона рублей.
Как сообщает портал, посвященный новостройкам в Ростовской области, со ссылкой на пресс-службу «РТС-тендер», санаторий расположен на берегу Таганрогского залива в хуторе Герасимовка. В состав лота входит около 15 зданий, среди которых спальный корпус площадью 805 кв. м, трехэтажное школьное здание, библиотека, пищеблок, гаражи и складские помещения. Земельный участок превышает десять гектаров. Сообщается, что большинство одноэтажных построек не имеют коммуникаций.
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 22 октября, а сами торги назначены на 27 октября.
