Новые правила выезда детей грозят туристам большими убытками

Российским туристам важно знать о новых рисках при выезде за границу с детьми. Если у ребенка нет собственного загранпаспорта, его могут не посадить в самолет или не пропустить через границу. В этой ситуации вину возлагают на самого путешественника, предупредил эксперт по финансам и бизнес эксперт Дмитрий Трепольский.