Новые правила выезда детей грозят туристам большими убытками

Новые правила выезда за границу с детьми ставят под угрозу отдых российских туристов. Их могут лишить отпуска прямо в аэропорту, еще и деньги за тур вернуть не получится, предупредил эксперт.
Российским туристам важно знать о новых рисках при выезде за границу с детьми. Если у ребенка нет собственного загранпаспорта, его могут не посадить в самолет или не пропустить через границу. В этой ситуации вину возлагают на самого путешественника, предупредил эксперт по финансам и бизнес эксперт Дмитрий Трепольский.
По его словам, деньги в таком случае почти никогда не возвращают. Туроператор удерживает все понесенные расходы: на билеты, гостиницу, трансфер.
Обязанность иметь при себе все нужные документы лежит на туристе. А если их нет, это приравнивается к отказу от поездки по инициативе клиента «с удержаниями по правилам тарифа», пояснил финансист.
Стандартная страховка от невыезда, добавил он, подобные случаи не покрывает. Исключения возможны только в специальных расширенных программах.
Также практически невозможно без финансовых потерь поменять направление поездки. Это считается новой заявкой. Единственный вариант избежать убытков — изначально приобрести тур по гибкому тарифу, позволяющему вносить изменения, уточнил Трепольский в беседе с «Газетой.Ru».